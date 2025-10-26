Acțiune de tip BLITZ a polițiștilor rutieri

La data de 25 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani au organizat o acțiune de tip BLITZ, pentru combaterea conducerii sub influența băuturilor alcoolice și drogurilor, respectiv creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul participanților la trafic, pe raza județului Botoșani. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 80 de persoane și oprite pentru control 75 de autovehicule. În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 17 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 6.000 lei. Totodată, au fost reținute trei permise de conducere. ( Pentru depășire neregulamentară, circulație pe culoarea roșie a semaforului și alcool.)