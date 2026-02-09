ACȚIUNE DE PREVENIRE A MIGRAȚIEI ILEGALE DESFĂȘURATĂ ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI

La data de 5 februarie a.c., polițiștii de imigrări din Județul Botoșani au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, în cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani și Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate trei controale la punctele de lucru ale unor societăți comerciale care desfășoară activități în ferme mixte, respectiv cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor, precum și activități auxiliare pentru producția vegetală.

Totodată, au fost verificate două spații de cazare în comun folosite de străini.

Cu ocazia controalelor, au fost identificate și legitimate 13 persoane, dintre care 10 cetățeni români și 3 cetățeni din Nepal, cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani.

În urma verificărilor nu au fost identificate persoane aflate în ședere ilegală și nu au fost constatate contravenții.

Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare, atât cu forțe proprii, cât și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu.

