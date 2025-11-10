Acțiune de prevenire a accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au desfășurat, în perioada 3-9 noiembrie a.c. o acțiune de informare a pietonilor și de prevenire a accidentelor rutiere în care aceștia sunt implicați. Pe parcursul perioadei în care s-au desfășurat activitățile, polițiștii au acționat în zonele cu risc crescut de producere a evenimentelor rutiere, fiind oferite pietonilor recomandări cu privire la respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament responsabil în trafic. Scopul activităților a fost unul preventiv, însă în situațiile în care au fost identificate persoane care au încălcat prevederile legale privind circulația pe drumurile publice, au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Astfel, pe raza întregului județ au fost constatate 225 de abateri ale pietonilor. În peste 200 dintre cazuri a fost aplicat avertisment, ar în 22 de cazuri a fost aplicată sancțiune contravențională cu amendă în valoare de aproximativ 9.000 de lei. Activitățile au avut drept scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța respectării regulilor privind traversarea părții carosabile, în special în condiții de lumină scăzută.