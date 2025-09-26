ACȚIUNE DE CONTROL LA BOTOȘANI: STRĂINI VERIFICAȚI LA DOUĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE

Pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, polițiștii de imigrări din Botoșani au desfășurat, în cooperare cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani, o amplă acțiune de control la două societăți comerciale din județ.

Activitatea s-a derulat la data de 25 septembrie a.c., în intervalul 10:00-14:00, vizând firme cu obiect principal de activitate în domeniul intermedierii comerțului cu produse alimentare, băuturi și tutun, dar și activități desfășurate la ferme private.

Pe timpul verificărilor, polițiștii au legitimat 9 persoane, dintre care 5 cetățeni români, 3 din Nepal și unul din India. La una dintre societăți au fost verificate inclusiv spațiile de cazare destinate lucrătorilor străini.

În urma acțiunii nu au fost depistate persoane aflate în ședere ilegală pe teritoriul României și nu au fost constatate alte fapte de natură contravențională sau penală.