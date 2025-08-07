Acțiune de amploare organizată de către polițiști

La data de 06 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani împreună cu lucrători din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani și Direcția de Sănătate Publică Botoșani au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală și contravențională, a creșterii vizibilității elementului polițienesc în mediul stradal și a verificării respectării legislației privind circulația pe drumurile publice în zona unităților de alimentație publică de pe raza municipiului Botoșani, unde se adună în mod frecvent grupuri de persoane care tulbură ordinea și liniștea publică. În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate aproximativ 180 de persoane și verificate 82 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 24 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei. Totodată, au fost reținute 7 permise de conducere ( pentru nerespectarea regimului legal de viteză) și retras un certificat de înmatriculare.