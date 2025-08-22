Acțiune de amploare a Serviciului Rutier. Un șofer, depistat pozitiv pentru patru substanțe psihoactive

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauză generatoare consumul de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive. Astfel, în cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 200 de persoane și au fost controlate 160 de autovehicule. Totodată, 91 dintre conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, șapte dintre aceștia fiind depistați pozitiv. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 128 de sancțiuni, în valoare de 40.000 de lei și au fost reținute 31 de permise de conducere. În același context, un tânăr de 20 de ani, a fost depistat pozitiv pentru patru substanțe psihoactive.

Polițiștii rutieri au oprit pentru control, pe o stradă din municipiul Botoșani, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Stăuceni.Întrucât avea un comportament suspect, a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv pentru patru substanțe psihoactive. În urma recoltării de probe biologice, rezultatul a confirmat prezenței în organism a acestor substanțe.În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive.