ACȚIUNE DE AMPLOARE A POLIȚIȘTILOR. PESTE 700 DE PERSOANE LEGITIMATE

În noaptea de 18 spre 19 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, împreună cu polițiști rutieri, de investigații criminale, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și efective din cadrul subunităților teritoriale și jandarmi, au desfășurat o acțiune amplă pe raza întregului județ, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în special a celor comise în segmentul stradal.

Pe parcursul activităților, au fost legitimate aproximativ 700 de persoane și verificate 400 de autovehicule, fiind testați cu aparatele etilotest și drugtest 150 de conducători auto.

Totodată, polițiștii au efectuat controale la 40 de localuri publice, pentru verificarea respectării normelor legale.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 114 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 40.000 de lei.

Dintre acestea, 25 de sancțiuni au vizat nerespectarea normelor de conviețuire socială, iar 85 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier.

De asemenea, polițiștii au reținut șase permise de conducere și au retras zece certificate de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea asigurării unui climat de siguranță publică și rutieră pe raza întregului județ.