Acțiune de amploare a polițiștilor pentru siguranța cetățenilor

Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, împreună cu polițiști rutieri, polițiști de ordine publică, de investigații criminale, acțiuni speciale, precum și a celor din cadrul subunităților de poliție și a jandarmilor au organizat o acțiune de amploare pe raza întregului județ, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în segmentul stradal.

Astfel, în activități au fost angrenate aproximativ 100 de forțe de ordine, fiind vizate atât localurile publice și zonele din apropierea acestora, cât și cele în care se formează aglomerări de persoane.

În cadrul acțiunii au fost legitimate peste 600 de persoane și au fost controlate 24 de localuri publice. Totodată, polițiștii au verificat peste 300 de autovehicule, iar 119 dintre conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, fără a fi înregistrate rezultate pozitive.

În urma neregulilor constatate au fost aplicate peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 61.000 de lei, pentru abateri la regimul rutier, 108 sancțiuni și pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, 39 de sancțiuni.

De asemenea, au fost reținute 17 permise de conducere și certificate de înmatriculare.