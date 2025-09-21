Acțiune de amploare a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani

La data de 20 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale împreună cu cei din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat o acțiune pentru combaterea faptelor antisociale comise în segmentul stradal, pe raza municipiului Botoșani. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 160 de persoane și verificate 27 de autovehicule. În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 lei. Dintre acestea, 20 de sancțiuni au fost aplicate celor care nu au respectat normele de conviețuire socială și 22 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier.