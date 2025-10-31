Acțiune de amploare a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani

La data de 30 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu alte subunități de profil au organizat o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea accidentelor rutiere, pe raza municipiului Dorohoi și a localităților limitrofe.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 230 de persoane și oprite pentru control, 200 de autovehicule, fiind testați cu aparatul etilotest 37 de șoferi.

În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 173 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 80.000 lei. Dintre acestea, 165 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier.

Totodată, au fost verificați trei deținători de arme și trei locații unde figurează adăposturi de câini, fiind aplicate trei sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

În același context, au fost reținute șase permise de conducere, au fost retrase șase certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.