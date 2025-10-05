Acțiune de amploare a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani

La data de 4 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani împreună cu alte subunități de profil au organizat o acțiune pentru combaterea faptelor antisociale comise în segmentul stradal, pe raza municipiului Botoșani.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 800 de persoane și verificate 428 de autovehicule, fiind testați cu aparatul etilotest și drugtest 86 de șoferi.

În urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 202 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 190.000 lei. Dintre acestea, 24 de sancțiuni au fost aplicate celor care nu au respectat normele de conviețuire socială, 176 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier și 2 sancțiuni pentru nerespectarea obligației de a utiliza casele de marcat electronice. (54.000 de lei- aplicate societăților comerciale).

În același context, au fost reținute 12 permise de conducere și au fost retrase 9 certificate de înmatriculare.