Acțiune cu efective mărite, la Dorohoi

La data de 27 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, împreună cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, nr. 5 Mihăileni, nr. 6 Pomârla, ai Serviciului Rutier, subunităților de profil și reprezentanți R.A.R au organizat o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea accidentelor rutiere. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 227 de persoane și au fost controlate peste 200 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 192 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Dintre sancțiuni, peste 100 au fost aplicate pentru viteză excesivă, fiind reținute și 9 permise de conducere.