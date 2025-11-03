Acțiune BLITZ pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive

La data de 1 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune tip ”BLITZ” pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauză generatoare viteza excesivă.

Acțiunea s-a desfășurat în sistem cascadă, pe arterele rutiere cu valori ridicate de trafic, respectiv pe DN 29 și DN 29 C.

În cadrul activității au fost surprinși 24 de conducători auto circulând cu viteză peste limita legală, aceștia fiind sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de peste 16.000 de lei.