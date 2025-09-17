Acțiune ”BLITZ” a polițiștilor rutieri pentru siguranța bicicliștilor

La data de 16 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier cu sprijinul subunităților de profil au organizat o acțiune de tip ”BLITZ”, pe raza întregului județ pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere în care sunt implicați bicicliștii.

Astfel, s-a acționat în intervalul orar 09:00-10:00, pe arterele rutiere cu risc de producere a accidentelor în care sunt implicați bicicliștii și conducătorii de trotinete.

În cadrul activităților desfășurate au fost aplicate aproximativ 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 13.000 de lei. Dintre acestea, 11 sancțiuni au fost aplicate biciliștilor și o sancțiune utilizatorilor de trotinete electrice.

Totodată, polițiștii au oferit bicicliștilor veste cu însemne reflectorizante.