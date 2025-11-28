Acțiune a polițiștilor rutieri pentru siguranța pietonilor

La data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu polițiștii Biroului Rutier au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauză generatoare principală, indisciplina pietonilor. Acțiunea s-a desfășurat în municipiul Botoșani, fiind vizate zonele cu risc de producere a accidentelor rutiere, context în care au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 8.000 de lei. Dintre acestea, 30 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri ale pietonilor.