Acțiune a polițiștilor rutieri pentru siguranța pietonilor

La data de 12 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier cu sprijinul celor de ordine publică, au organizat o acțiune pe linia prevenirii și constatării încălcărilor legislației rutiere de către pietoni și combaterea neacordării de prioritate pietonilor care au acest drept, fapte ce reprezintă principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave pe raza municipiului Botoșani.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 40 de persoane și controlate 20 de autoturisme, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate peste 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 3.000 de lei. Dintre acestea 6 sancțiuni au fost aplicate pentru abateri ale pietonilor.