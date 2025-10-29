Acțiune a polițiștilor rutieri pentru reducerea riscului rutier

La data de 28 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani împreună cu polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică și Poliției Locale Botoșani au organizat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele legale privind oprirea și staționarea autovehiculelor pe drumurile publice din municipiul Botoșani.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 60 de persoane și verificate 48 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate de către polițiști au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 lei.

În același context, au fost efectuate 22 de testări privind consumul de băuturi alcoolice.

Totodată, au fost reținute trei permise de conducere și retrase trei certificate de înmatriculare.