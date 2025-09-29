Acțiune a polițiștilor rutieri pentru depistarea pietonilor, bicicliștilor și a celor care se deplasează cu trotinete și nu respectă regulile de circulație

La data de 28 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier, cu sprijinul polițiștilor locali au acționat pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauze generatoare indisciplina pietonilor, a bicicliștilor sau a celor care se deplasează cu trotinete.

Activitățile au fost desfășurate în municipiul Botoșani, prilej cu care au fost desfășurate atât activități cu caracter preventive-educativ în zonele aglomerate, fiind împărțite și materiale dedicate utilizatorilor de trotinete electrice și bicicliștilor, cât și activități de identificare pe linie constatării încălcărilor legislației rutiere de către această categorie de participanți la trafic.

Astfel, în cadrul activităților desfășurate au fost controlate peste 30 de utilizatori de trotinete și biciclete și peste 40 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 76 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 60.000 de lei, dintre care 22 de sancțiuni au fost aplicate utilizatorilor de trotinete, iar 20 de sancțiuni au fost aplicate bicicliștilor (două pentru alcool 0,45 și 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat).