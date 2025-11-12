miercuri 12 noiembrie, 2025
Acțiune a polițiștilor rutieri pentru depistarea persoanelor care efectuează transport neautorizat

La data de 11 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea transportului neautorizat de persoane (piraterie), fiind vizate traseele asupra cărora au fost primite sesizări din partea cetățenilor cu privire la astfel de fapte.

 În cadrul activităților desfășurate au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 7.500 de lei, 3 dintre acestea fiind aplicate pentru efectuarea de transport neautorizat.

 De asemenea, conducătorilor auto le-a fost suspendat dreptul de a utiliza autoturismele folosite pentru transportul neautorizat., pentru o perioadă de 6 luni.

