Acțiune a polițiștilor rutieri pentru combaterea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive

La data de 9 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauză generatoare depășirea limitei legale de viteză. În cadrul activității desfășurate au fost controlate aproximativ 40 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 31.000 de lei. Dintre sancțiuni, 19 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

De asemenea, au fost reținute cinci permise de conducere, pentru viteză peste medie, conducere agresivă și neacordare de prioritate pietoni.