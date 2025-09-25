Acțiune a polițiștilor rutieri, în apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată

La data de 23 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu polițiștii din Dorohoi, Săveni și Biroul Județean de Transporturi au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere produse în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Astfel, în cadrul activităților desfășurate au fost controlate peste 40 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 4.000 de lei. Dintre acestea, 12 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind regulile de trecerea la nivel cu calea ferată.