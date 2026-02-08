Acțiune a polițiștilor rutieri, 27 de permise de conducere reținute

În perioada 04-05 februarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Botoșani împreună cu alte subunități de profil au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, cu accent pe respectarea regulilor privind acordarea de prioritate pietonilor și autovehiculelor,

pe raza județului Botoșani. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 229 de sancțiuni contravenționale, dintre care 6 pentru neacordare de prioritate auto și 21 pentru neacordare de prioritate pietoni. În același context, ca măsura complementară, au fost reținute 27 permise de conducere, dintre care 6 pentru neacordare de prioritate vehicule și 21 pentru neacordare de prioritate pietoni.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, polițiștii rutieri reamintind tuturor participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, pentru prevenirea accidentelor rutiere și protejarea vieții.