luni 2 februarie, 2026
Acțiune a polițiștilor pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere

La data de 01 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au organizat o acțiune pentru impunerea unui climat de siguranță rutieră, precum și pentru combaterea și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, în localitățile Vorona și Tudora.

 În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate aproximativ 70 de persoane și verificate 54 de autoturisme, iar în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 14.000 de lei.

 Totodată, au fost reținute 2 permise de conducere și retras un certificat de înmatriculare.

 Dintre sancțiuni, 27 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, printre care, 19 pentru încălcarea limitei legale de viteză.

