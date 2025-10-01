Acțiune a polițiștilor pentru combaterea infracțiunilor stradale

La data de 30 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, împreună cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, nr. 5 Mihăileni, nr. 6 Pomârla și sprijinul jandarmilor au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, pe raza municipiului Dorohoi.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 50 de persoane și au fost verificate 36 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 6.500 de lei.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice.

În același context, a fost reținut un permis de conducere.