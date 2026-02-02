luni 2 februarie, 2026
Acțiune a polițiștilor la Ștefănești, 64 de sancțiuni contravenționale aplicate

La data de 01 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești și Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive, în localitatea Ștefănești.

 În cadrul acțiunii desfășurate, au fost legitimate peste 110 de persoane și au fost oprite pentru control, 88 de autoturisme, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 64 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 14.000 de lei.

În același context, polițiștii au reținut un permis de conducere și au retras un certificat de înmatriculare.

 Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani va continua astfel de acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță publică și menținerea unui climat de ordine și siguranță rutieră în județ.

