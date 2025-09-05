Acțiune a polițiștilor, la Flămânzi

La data de 4 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au organizat o acțiune pentru prevenirea și sancționarea abaterilor la regimul legal de viteză, pe raza orașului Flămânzi și a zonelor limitrofe. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 20 persoane și au fost controlate 32 autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 20.000 de lei. În același context, au fost reținute 5 permise de conducere, pentru nerespectarea limitei legale de viteză.