Acțiune a polițiștilor în ultimele 48 de ore în localitățile Trușești și Văculești

La data de 21 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni și Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, împreună cu alte subunități de profil și sprijinul jandarmilor, au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, pe raza localităților Trușești și Văculești.

În cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate aproximativ 60 de persoane și oprite, pentru control, 43 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 10.000 de lei.

De asemenea, au fost desfășurate activități pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine publică și siguranță în proximitatea unităților de învățământ și au fost efectuate controale la două localuri publice, pentru verificarea respectării normelor legale.

În același context a fost reținut un permis de conducere.