Acțiune a polițiștilor din Ștefănești. Peste 30 de sancțiuni aplicate

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauze generatoare consumul de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 100 de persoane și controlate 98 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 15.000 de lei.

De asemenea, au fost reținute trei permise de conducere și un certificat de înmatriculare.