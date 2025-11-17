Acțiune a polițiștilor din Flămânzi

La data de 16 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru impunerea unui climat de siguranță în rândul cetățenilor. Activitățile s-au desfășurat în intervalul orar 07:00-11:00, pe principalele artere rutiere, precum și în zona pieței. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 10.000 de lei, dintre acestea, 14 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea legislației privind produsele din sectorul agricol și o sancțiune pentru nerespectarea obligației de a utiliza casa de marcat electronică.