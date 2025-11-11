Acțiune a polițiștilor din Dorohoi

La data de 10 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu cei din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni, nr. 6 Pomârla, nr. 4 Dorohoi și cu sprijinul jandarmilor au desfăşurat activităţi pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea infracțiunilor stradale pe raza municipiului Dorohoi și zonelor limitrofe. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 50 de persoane și controlate 48 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 5.000 de lei. Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice. Totodată, au fost reținute cinci certificate de înmatriculare și un permis de conducere.