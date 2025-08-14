joi 14 august, 2025
Acțiune a polițiștilor din Dorohoi

La data de 13 august polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, împreună cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, nr. 5 Mihăileni, nr. 6 Pomârla și jandarmi au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte de natură antisocială, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea accidentelor rutiere.

 În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 50 de persoane și au fost controlate 47 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 8.000 de lei.

