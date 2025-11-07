ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DIN CADRUL BIROULUI JUDEȚEAN DE POLIȚIE TRANSPORTURI

Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Botoșani au desfășurat, o acțiune pe lacul de acumulare Stânca-Costești, în cooperare cu comisari ai Gărzii de Mediu și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate peste 30 de persoane și verificați nouă pescari. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 6.500 de lei.

Opt dintre acestea, în valoare de 5.000 de lei au fost aplicate pentru pescuitul la mai puțin de 500 de metri de baraj.

Totodată, au fost ridicate în vederea confiscării două unelte de pescuit în valoare de 1.000 de lei.

De asemenea, au fost constatate două infracțiuni.

În zona „lacului de liniștire” a barajului, din localitatea Stânca, jud. Botoșani, polițiștii au depistat un bărbat, de 45 de ani, din aceeași localitate, care ar fi pescuit cu unelte interzise (cu japca, prin greblare).

La vederea polițiștilor, bărbatul a aruncat unealta în apă; aceasta a fost recuperată și identificată ca lansetă prevăzută cu mulinetă și ancoră cu trei ace și plumb, folosită la pescuit prin greblare.

S-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de „pescuitul cu japca, cu osia, cu sulița, țeapa sau cu alte unelte neautorizate, prin greblare sau harponare”.