Acțiune a polițiștilor de investigare a fraudelor economice. Sancțiuni de peste 400.000 de lei pentru că nu au utilizat casa de marcat

În perioada 21 – 31 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat activități de prevenire și combatere a ilegalităților pe linia respectării de către agenții economici a obligației de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. În cadrul activităților desfășurate de către polițiști, au fost verificați aproximativ 70 de agenți economici, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 38 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 400.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Totodată, a fost dispusă confiscarea a peste 20.000 lei, reprezentând numerar nefiscalizat. În același context, a fost dispusă măsura complementară a suspendării activității unui agent economic, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal.