joi 16 octombrie, 2025
Accident rutier pe strada Pacea, implicate două autoturisme

Un accident rutier a avut loc, în urmă cu puțin timp, pe strada Pacea din municipiul Botoșani. În eveniment au fost implicate două autoturisme.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, precum și două echipaje aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate.
Două persoane, o femeie de 26 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 6 ani, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

 

