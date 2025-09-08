Accident rutier pe strada Octav Onicescu din municipiul Botoșani

Un accident rutier a avut loc, duminică după amiază, pe strada Octav Onicescu din municipiul Botoșani. În eveniment a fost implicat un singur autoturism. La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare. Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate sau rănite. Pompierii au înlăturat pericolul de incendiu prin deconectarea bornelor bateriei. Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență la volan, să respecte toate regulile de circulație pentru propria lor siguranță, dar și a celorlalți participanți la trafic.

#ISU_Botoșani