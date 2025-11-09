Accident rutier la Vorona, implicat un autoturism

Un accident rutier a avut loc, seara trecută, în localitatea Vorona. În eveniment a fost implicat un singur autoturism.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și una aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Aceștia au constatat faptul că autoturismul era în afara părții carosabile, răsturnat pe o parte și că nu erau persoane încarcerate.

Șoferul mașinii, un bărbat de 60 de ani, a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital.