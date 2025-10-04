Accident rutier între localitățile Trușești și Buhăceni

Un accident rutier a avut loc sâmbătă după-amiază, pe DJ282, între localitățile Trușești și Buhăceni. În eveniment au fost implicate două autoturisme, în care se aflau trei persoane. La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii Gărzii de Intervenție Trușești, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță. Salvatorii au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate, iar în urma evaluării la fața locului, niciuna dintre ele nu a avut nevoie de transport la spital.

Pentru înlăturarea oricărui pericol, pompierii au deconectat bornele bateriilor celor două autoturisme și au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență la volan, să respecte toate regulile de circulație pentru propria lor siguranță, dar și a celorlalți participanți la trafic.

