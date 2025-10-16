Accident rutier în sensul giratoriu de la ieșirea din municipiul Botoșani spre Iași

Doi bărbați, de 43, respectiv 46 de ani, au ajuns la spital în urma unui accident rutier petrecut în urmă cu puțin timp, în sensul giratoriu de la ieșirea din municipiul Botoșani spre Iași.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Salvatorii au constatat că nu existau persoane încarcerate. Cei doi bărbați au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au intervenit și pentru înlăturarea pericolului de incendiu.