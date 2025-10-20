luni 20 octombrie, 2025
Accident rutier în localitatea Victoria, comuna Stăuceni. Două persoane rănite.

Un accident rutier a avut loc, în urmă cu puțin timp, în localitatea Victoria, comuna Stăuceni. În eveniment au fost implicate un autoturism și un microbuz.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, precum și două echipaje aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Șoferul autoturismului, un bărbat de 37 de ani, dar și o tânără de 26 de ani, pasageră în microbuz, au primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajele SAJ. Aceștia au refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

 

