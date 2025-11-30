luni 1 decembrie, 2025
Accident rutier în localitatea Cornu, implicate un autoturism și o autoutilitară

Un accident rutier a avut loc, în această seară, pe E 58, în localitatea Cotu. În eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.
Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate.
Șoferul autoutilitarei, un bărbat de 44 de ani, a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.
