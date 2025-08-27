Accident rutier grav, soldat cu șase victime și decesul uneia, la Manoleasa

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere și descarcerare, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, două echipaje de prim ajutor SMURD, precum și trei ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au rămas încarcerate. Pompierii au acționat pentru eliberarea acestora, însă, din nefericire, pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiți să declare decesul la fața locului. Celelalte cinci victime, cu vârste cuprinse între 18 și 52 de ani, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.