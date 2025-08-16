Accident rutier, din fericire fără victime, la Corni

În noaptea de vineri spre sâmbătă, un autoturism s-a răsturnat pe capotă, în șanț, pe raza localității Corni. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Botoșani, cu autospeciale de stingere și descarcerare, dar și o ambulanță SMURD. Din fericire, nu au existat persoane rănite sau încarcerate. Pompierii au înlăturat pericolul de incendiu prin deconectarea bornelor bateriei. Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență la volan, să respecte toate regulile de circulație pentru propria lor siguranță, dar și a celorlalți participanți la trafic.