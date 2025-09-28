Accident rutier cu două victime între localitățile Dorohoi și George Enescu

Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în această dimineață, între localitățile Dorohoi și George Enescu. În eveniment a fost implicat un singur autoturism.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Aceștia au constatat faptul că șoferul se afla în interiorul autoturismului și avea nevoie de ajutor pentru a ieși, în timp ce soția acestuia era în afara mașinii. Ambii erau răniți, însă conștienți și cooperanți. Pompierii au acționat pentru extragerea șoferului, care ulterior a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Și femeia a fost transportată la spital.

Pompierii au acționat și pentru înlăturarea pericolului de incendiu, fiind deconectate bornele bateriei.