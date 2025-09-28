duminică 28 septembrie, 2025
Accident rutier cu două victime între localitățile Dorohoi și George Enescu

Accident rutier cu două victime între localitățile Dorohoi și George Enescu

Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în această dimineață, între localitățile Dorohoi și George Enescu. În eveniment a fost implicat un singur autoturism.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.
Aceștia au constatat faptul că șoferul se afla în interiorul autoturismului și avea nevoie de ajutor pentru a ieși, în timp ce soția acestuia era în afara mașinii. Ambii erau răniți, însă conștienți și cooperanți. Pompierii au acționat pentru extragerea șoferului, care ulterior a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Și femeia a fost transportată la spital.
Pompierii au acționat și pentru înlăturarea pericolului de incendiu, fiind deconectate bornele bateriei.
Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență la volan, să respecte toate regulile de circulație pentru propria lor siguranță, dar și a celorlalți participanți la trafic.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus