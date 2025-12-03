Accident rutier aproape de Bălușeni

Un accident rutier a avut loc, în această dimineață, pe un drum din localitatea Bălușeni. În eveniment a fost implicat un singur autoturism.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță SMURD.
Aceștia au constatat faptul că autoturismul era pe partea carosabilă, răsturnat pe cupolă și că nu erau persoane încarcerate.
Șoferul mașinii a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.