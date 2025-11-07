Accident pe Calea Națională cu victimă

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier care s-a produs, în seara de vineri, pe Calea Națională din municipiul Botoșani. În eveniment au fost implicate două autoturisme.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.
Salvatorii au constatat că nu existau persoane încarcerate. Șoferul uneia dintre mașini a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu.
Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.