Accident la Ungureni, cu o victimă, implicate fiind o căruță și un autoturism

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs, în această după-amiază, pe DN 29, în localitatea Ungureni. În eveniment au fost implicate un autoturism și o căruță.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Salvatorii au constatat faptul că nu existau persoane încarcerate. Unul dintre bărbații aflați în atelajul hipo a fost rănit, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu.