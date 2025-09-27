duminică 28 septembrie, 2025
Accident la Santa Mare cu trei victime

Doi copii și tatăl lor au ajuns la spital după ce mașina condusă de bărbat a lovit un cap de pod și s-a răsturnat pe cupolă. Accidentul a avut loc, în urmă cu puțin timp, în localitatea Santa Mare.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.
Salvatorii au constatat faptul că nu existau persoane încarcerate. Trei persoane – doi copii, de 4 și 8 ani, și un bărbat de 40 de ani – au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu.
Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

 

