Accident la ieșirea din Trușești

Un alt accident rutier a avut loc, în această seară, în județul Botoșani. O mașină s-a răsturnat pe cupolă, după ce a lovit un autoturism parcat pe DN 29D, la ieșirea din localitatea Trușești, spre Guranda. La caz au ajuns pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Salvatorii au constatat faptul că nu existau persoane încarcerate. Conducătorul auto, un bărbat de 38 de ani, a fost preluat de echipajul medical, care i-a acordat primul ajutor la fața locului. Acesta a refuzat transportul la spital.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu.