Accident la ieșirea din orașul Săveni, cu trei victime, la volan – un adolescent de 19 ani

O mamă și băieții ei, în vârstă de 13 și 19 ani, au ajuns la spital după ce mașina condusă de fiul cel mare s-a răsturnat pe marginea DN 29, la ieșirea din orașul Săveni spre Ungureni. Accidentul s-a produs în urmă cu puțin timp.

La fața locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

La sosire, salvatorii au găsit autoturismul răsturnat pe o parte, fără persoane încarcerate. Conducătorul auto, mama și fratele lui au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat, de asemenea, pentru înlăturarea pericolului de incendiu.