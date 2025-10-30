Accident la ieșirea din municipiul Botoșani, spre SĂVENI, cu două victime

Două persoane au ajuns la spital după un accident rutier petrecut în urmă cu puțin timp, la ieșirea din municipiul Botoșani, pe drumul spre Săveni. În incident a fost implicat un singur autoturism.

La caz au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Salvatorii au constatat faptul că autoturismul se afla în afara părții carosabile, pe câmp. În interiorul acestuia, pe scaunul din dreapta-față, era încarcerat un bărbat, de 23 de ani. În exteriorul mașinii a fost găsit șoferul, un bărbat de 29 de ani, rănit și semiconștient. Cu ajutorul accesoriilor specifice, pompierii au intervenit pentru extragerea pasagerului încarcerat, care era, de asemenea, semiconștient. Ambele victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.